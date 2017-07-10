Главные события у вас в почте
Путин пошутил про Собянина на «Иннопроме»
Президент России Владимир Путин, осмотрев в ходе выставки «Иннопром-2017» информационно-аналитическую диспетчерскую систему от компании «Уральские локомотивы», пошутил, что она позволит даже удалённо наблюдать за работой мэра Москвы Сергея Собянина.
Руководство компании рассказало президенту о возможностях новой системы, которая позволяет удалённо отслеживать уровень безопасности практически на всех российских поездах, передаёт РИА Новости.
«Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает», — пошутил Путин.
Ранее российский лидер рассказал, на каком автомобиле ездил в 90-х.
Оставить комментарий