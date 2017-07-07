Тиллерсон объяснил продолжительность беседы Путина и Трампа

Переговоры президентов США и России Дональда Трампа Владимира Путина в Гамбурге длились дольше, чем планировалось, поскольку ни один из них не хотел завершать встречу. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон лидеров двух стран, передает «Интерфакс».

«Такой уровень вовлеченности и обмена, что ни один из них не хотел останавливать» беседу, отметил глава Госдепа , комментируя длительность переговоров, которые продолжались более двух часов вместо запланированных 40 минут.

«Между ними двумя было очень ясное положительное взаимопонимание», — сказал Тиллерсон.

В пятницу, 7 июля, на полях саммита «Большой Двадцатки» в Гамбурге Путин провел встречу с Трампом. «У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — сказал российский президент по итогам беседы.