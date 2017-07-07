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Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом
Фото: kremlin.ru
Российский президент Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии, конфликт на Украине, а также борьбу с киберпреступностью. Об этом заявил Путин по итогам переговоров с республиканцем в пятницу, 7 июля, сообщает ТАСС.
О подробностях беседы с республиканцем он рассказал премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Из-за того, чтобы переговоры российского и американского президентов затянулись, японскому лидеру пришлось ждать встречи с Путиным около часа.
«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — сказал российский президент.
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