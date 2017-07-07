Путин и Меркель обменялись рукопожатием на встрече участников G20



Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обменялись рукопожатием в ходе церемонии приветствия участников саммита G20, который открывается в пятницу в Гамбурге.

Российский лидер приехал на саммит вслед за турецким президентом Тайипом Эрдоганом.



Путин и Меркель, улыбаясь, обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами, как это предусматривает протокол.



Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.