Русскоговорящих рассердила попытка американцев перевести на английский пословицы

Американский информационно-развлекательный ресурс Bored Panda проиллюстрировал русские пословицы, поговорки и фразеологизмы.

«Вы не просто талантливые или опытные, мы можете "подковать блоху"», — объясняет автор рядом с изображением обутого насекомого. «Русские не перекусывают. Они убивают червяка», — гласит подпись к рисунку, на котором мужчина готовится проглотить червя.

Русскоязычные пользователи остались недовольны интерпретациями идиом, о чем рассказали в комментариях к картинкам. Так, их рассердило, что на картинке, иллюстрирующей фразу «когда рак на горе свистнет» нарисован омар.

Один из юзеров также отметил, что идиома про червяка переведена на английский неправильно. Он указал, что русские не убивают его, а морят голодом. «Заморить червячка — это значит, унять голод, который гложет человека изнутри. Червячок точит, понимаете? Под ложечкой сосет», — написал посетитель сайта. Другой возразил, что всегда думал, будто выражение касается червя в желудке.

Принципиальную ошибку знатоки русского языка обнаружили и в другом выражении. Во фразе «русские не говорят, что в вашем характере есть интересная черта. Они говорят, что у вас есть изюм». Авторам напомнили, что речь не об изюме, а о маленькой изюминке.

В середине февраля американский портал BuzzFeed попытался перевести некоторые матерные русские выражения, однако был раскритикован читателями. Некоторым показалось, что описание ситуаций, в которых они применяются, было неточным, а часть пользователей удивилась, какие малораспространенные фразы журналисты выбрали для материала.