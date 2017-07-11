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СМИ узнали о планах России выслать около 30 американских дипломатов

РФ может выслать около 30 дипломатов США
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Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в РФ, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник в МИД РФ.
Как отмечает издание, к таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, находящуюся под арестом с декабря 2016 года. Этот вопрос также остался нерешенным по итогам прошедшей первой встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"Известия" пишут, что после прошедших переговоров лидеров двух стран на саммите G20, где тема дипсобственности также поднималась, стало ясно, что США не предоставили какого-либо плана по урегулированию сложившегося кризиса. В этих условиях, отмечают источники издания, РФ вынуждена ответить зеркально — выслать порядка 30 работающих в России американских дипломатов и ввести ответные санкции в отношении собственности США в РФ. При этом в Москве отмечают, что не хотели бы принимать подобные меры, но оставить без ответа враждебные действия Вашингтона также не могут, пишет газета.
"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", — прокомментировал "Известиям" ситуацию представитель российского МИД.
Ранее другой источник "Известий" в российских дипломатических кругах отмечал, что в качестве зеркальных мер под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве, тогда как резиденция посла США в Спасо-Хаусе и посольская англо-американская школа в Санкт-Петербурге затронуты не будут.
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.
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