В РПЦ обратились к священникам

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в выпуске программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», затронув тему дорогих автомобилей, на которых ездят священники, отметил, что это чаще архиереи, высшие руководители Церкви. Видео выложено на YouTube.

«Во-первых, конечно, на дорогих автомобилях ездят не многие священники. На них, может быть, ездят архиереи, высшие руководители Церкви, а большинство священников, особенно те, кто служат в сельской местности, это люди с очень ограниченным достатком», — подчеркнул он.Большинство священнослужителей передвигаются или на недорогих автомобилях, или на общественном транспорте.

Вместе с тем, по мнению митрополита Илариона, если священник видит, что «что-либо в его поведении, в его облике вызывает соблазн, то нужно от этого отказаться», пожертвовав своим комфортом.«К сожалению, очень часто люди обращают внимание на какие-то внешние мелочи, на всякую внешнюю мишуру, а забывают самое главное — то, что Церковь миллионам людей дает смысл жизни», — сказал митрополит.