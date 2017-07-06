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Путин уволил восемь генералов
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку восемь генералов из МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
О причинах их увольнения пока ничего неизвестно.
Среди отправленных в отставку оказались генерал-майор полиции, глава МВД по республике Тува Александр Лобанов и замначальника главного управления на транспорте МВД, генерал-майор Андрей Андреев.
В начале мая Путин уволил 13 генералов из структур МВД, Следственного комитета, МЧС и ФСИН. В частности, свои посты покинули главный инспектор МВД России Сергей Кулюкин и замглавы МЧС Владимир Артамонов.
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