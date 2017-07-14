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Трамп признался, что даже не думал отменять санкции против России
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Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он собирается отменить санкции, введенные против России за Крым и конфликт на востоке Украины. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он никогда не думал о том, чтобы отменить санкции в отношении России . Сообщает сообщает Bloomberg. Об этом американский лидер сказал на борту президентского самолета во время перелета в Париж.
По словам Трампа, на Россию сейчас наложены очень серьезные ограничения. Я никогда не думал о том, чтобы отменить их. Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их отменять , пояснил свою позицию он. Напомним, ранее стало известно, что американская администрация поддерживает новый пакет санкций, который прописан в новом законопроекте по России и Ирану.
Председатель комитета Совета Федераций по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, объяснил, что президент Дональд Трамп не сможет отменить санкции против Российской Федерации из-за того, что ему придется бороться с конгрессом за свои полномочия.
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