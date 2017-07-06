Самовыдвиженец: СМИ узнали о планах Путина на выборы



Президент России Владимир Путин , предположительно, будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году как самовыдвиженец «при широкой народной поддержке». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, и федерального чиновника.

По словам собеседников РБК, в Кремле рассматривают этот вариант как основной. Один из источников заявил, что выдвижение Путина в качестве кандидата от «Единой России» маловероятно.

Как поясняет РБК, народная поддержка Путина шире, чем поддержка «Единой России», поэтому логично, что он пойдет на выборы не от партии.

При этом один из источников подчеркнул, что сам Путин своих предпочтений еще не высказывал. Окончательное решение остается за ним. Если он будет баллотироваться как самовыдвиженец, то о своем участии в кампании он может объявить либо на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ), либо на другом мероприятии «в народном формате».