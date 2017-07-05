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В Госдуме предложили разорвать дипотношения с Польшей
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе памятников Красной армии. Об этом сообщает газета «Известия» в среду, 5 июля.
В частности, коммунист предложил отозвать из Варшавы российского посла и «выгнать» из Москвы представителя польского дипведомства. Кроме того, по его мнению, российская сторона должна прекратить торговые отношения с Польшей.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает разрыв дипотношений крайней мерой. «Есть другие возможности убедить польское руководство от этого отказаться. Надо вести настойчивые переговоры, возможно и санкции использовать», — сказал сенатор в комментарии RT.
30 июня сообщалось, что Госдума и Кнессет Израиля примут совместное заявление с осуждением случаев уничтожения памятников советским воинам в Европе. Обращение будет направлено в парламенты стран ЕС и межпарламентские организации.
22 июня сейм Польши принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают, в частности, снос советских памятников по всей стране.
Действия Варшавы осудили ряд российских политиков, в частности, вице-спикеры нижней палаты парламента Ирина Яровая и Иван Мельников, депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. Законодатели опасаются, что власти Польши двигаются по пути возрождение нацизма.
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