В Госдуме предложили разорвать дипотношения с Польшей



Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе памятников Красной армии. Об этом сообщает газета «Известия» в среду, 5 июля.

В частности, коммунист предложил отозвать из Варшавы российского посла и «выгнать» из Москвы представителя польского дипведомства. Кроме того, по его мнению, российская сторона должна прекратить торговые отношения с Польшей.





Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает разрыв дипотношений крайней мерой. «Есть другие возможности убедить польское руководство от этого отказаться. Надо вести настойчивые переговоры, возможно и санкции использовать», — сказал сенатор в комментарии RT.

30 июня сообщалось, что Госдума и Кнессет Израиля примут совместное заявление с осуждением случаев уничтожения памятников советским воинам в Европе. Обращение будет направлено в парламенты стран ЕС и межпарламентские организации.

22 июня сейм Польши принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают, в частности, снос советских памятников по всей стране.



