Суд заочно арестовал осквернившего флаг России у стен Кремля жителя Подмосковья

Кузьминский районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте жителя подмосковного Серпухова Никиты Садкова , который обвиняется в надругательстве над государственным флагом России у стен Кремля и экстремизме, передает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Дмитрия Динзе

"В отношении Никиты Садкова Кузьминским судом Москвы вынесено постановление о заочном аресте. В настоящее время мой подзащитный находится за границей, где попросил политического убежища", - рассказал правозащитник.

По словам Динзе, Садков объявлен в международный розыск. При этом ранее житель Серпухова находился под подпиской о невыезде.

Согласно информации в социальных сетях на личных страницах Садкова, в настоящее время он находится на территории Украины.

По версии следствия, 15 августа 2016 года Садков разместил в сообществе любителей развлечений "ЯПлакалъ" видеозапись "экстремистского характера, содержащую призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении русских". Также следствие считает, что 21 августа 2016 года Никита Садков принес к стенам Кремля российский флаг, облил его горючей жидкостью и поджег.

Ему предъявил обвинение в надругательстве над государственным флагом России и возбуждении ненависти по признакам национальности с использованием интернета (ст. 329 и ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России).