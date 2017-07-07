Полиция пришла в штаб Навального в Чебоксарах

Сотрудники штаба политика Алексея Навального в Чебоксарах заявили, что к ним в помещение пришли с проверкой полицейские, передает "Интерфакс"

"К нам пришли полицейские. Говорят, им поступило сообщение, что из нашего штаба кто-то что-то воровал. Пришли проверять. Ждем адвоката", - сообщили в штабе.

Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее в штабе Навального в Вологде заявили об изъятии полицией листовок.