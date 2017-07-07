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Газета.Ru

Полиция пришла в штаб Навального в Чебоксарах

Полиция пришла в штаб Навального в Чебоксарах
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Сотрудники штаба политика Алексея Навального в Чебоксарах заявили, что к ним в помещение пришли с проверкой полицейские, передает "Интерфакс".
"К нам пришли полицейские. Говорят, им поступило сообщение, что из нашего штаба кто-то что-то воровал. Пришли проверять. Ждем адвоката", - сообщили в штабе.
Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее в штабе Навального в Вологде заявили об изъятии полицией листовок.
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Интерфакс
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