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Матвиенко станцевала на Иссык-Куле
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко станцевала с группой молодежи на берегу озера Иссык-Куль, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Участники культурно-образовательного форума "Дети содружества" устроили танцевальный флешмоб. Матвиенко поучаствовала в нем вместе с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Чыныбаем Турсунбековым.
Валентина Матвиенко прибыла в Киргизию 3 июля на фестиваль "Дети содружества", организованный межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке парламента Киргизии.
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