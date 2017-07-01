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Газета.Ru

Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

Чиновников-коррупционеров будут вносить в реестр
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание реестра чиновников, уволенных за коррупцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В подобный реестр будут попадать уволенные за коррупцию высокопоставленные государственные чиновники, сотрудники силовых ведомств, а также военнослужащие. Кроме того, закон коснется уволенных работников Центробанка, Пенсионного фонда, топ-менеджеров госкорпораций.
Закон о создании реестра принят Госдумой 7 июня и одобрен Совфедом 28 июня. Закон вступит в силу 1 января 2018 года.
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