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Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание реестра чиновников, уволенных за коррупцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В подобный реестр будут попадать уволенные за коррупцию высокопоставленные государственные чиновники, сотрудники силовых ведомств, а также военнослужащие. Кроме того, закон коснется уволенных работников Центробанка, Пенсионного фонда, топ-менеджеров госкорпораций.
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