С 1 июля текущего года в силу вступает закон о запрете продажи пива и прочего алкоголя в пластиковых упаковках объемом более полутора литров.

В июне прошлого года нижняя палата российского парламента приняла закон, который ограничил производство и продажу алкоголя в полиэтиленовой таре объемом более полутора литров.

С 1 января этого года начал действовать запрет на производство и оборот алкоголя в ПЭТ-таре объемом более полутора литров, кроме случаев розничной продажи.

Штрафы за производство и реализацию алкоголя в полиэтиленовой упаковке составят от трехсот до пятисот тысяч рублей для юридических лиц, и от ста до двухсот тысяч рублей для должностных лиц.

Закон носит название "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Директор по корпоративным отношениям пивоваренной компании Heineken в России Кирилл Болматов ранее комментировал законопроект как "компромиссный вариант, который, хоть и нанесет пивоваренной отрасли ущерб, все же не убьет ее".

"Давление алюминиевого лобби было долгим и жестким, поэтому, несмотря на абсурдность всех аргументов в пользу ограничения ПЭТ-тары, закон об этом ограничении все-таки принят", - заявил Болматов.