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Путин подписал закон о реновации в Москве
Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу со дня его подписания, следует из документа.
Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении 14 июня. Тогда за него проголосовали 399 депутатов, двое были против, один воздержался.
Совет Федерации одобрил закон 28 июня.
Ранее Путин рассказал о своем отношении к реновации.
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