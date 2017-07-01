Путин подписал закон о реновации в Москве

Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня его подписания, следует из документа.

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении 14 июня. Тогда за него проголосовали 399 депутатов, двое были против, один воздержался.

Ранее Путин рассказал о своем отношении к реновации.