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Кремль пообещал поучаствовать в судьбе попавшего в плен на Украине россиянина
Москва примет меры, необходимые для защиты попавшего в плен на Украине россиянина Виктора Агеева. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 29 июня, корреспондент «Ленты.ру».
«Могу предположить, что безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите всех законных прав», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков также заверил, что Агеев никогда не служил по контракту в Вооруженных силах России. Ссылаясь на данные Минобороны, он сообщил, что мужчина проходил срочную службу, а в мае 2016-го уволился в запас.
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