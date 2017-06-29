Кремль пообещал поучаствовать в судьбе попавшего в плен на Украине россиянина

«Могу предположить, что безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите всех законных прав», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также заверил, что Агеев никогда не служил по контракту в Вооруженных силах России. Ссылаясь на данные Минобороны , он сообщил, что мужчина проходил срочную службу, а в мае 2016-го уволился в запас.