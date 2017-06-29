В США потребовали запретить военным пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»

Соответствующую поправку в проект бюджета вынесли на обсуждение в среду. Автором инициативы стала сенатор-демократ Джин Шахин. По ее словам «связь "Лаборатории Касперского" с Кремлем тревожит».

Конгрессмены и представители администрации президента США решили, что российской компании «нельзя доверять защиту чрезвычайно серьезной системы, тем более компьютерной сети, жизненно важной части национальной безопасности».

Законопроект должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом, после чего его необходимо подписать главе государства.