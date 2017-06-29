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В США потребовали запретить военным пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
Министерству обороны США необходимо запретить пользоваться программным обеспечением компании «Лаборатория Касперского». С такой инициативой выступил комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, передает в четверг, 29 июня, Reuters.
Соответствующую поправку в проект бюджета вынесли на обсуждение в среду. Автором инициативы стала сенатор-демократ Джин Шахин. По ее словам «связь "Лаборатории Касперского" с Кремлем тревожит».
Конгрессмены и представители администрации президента США решили, что российской компании «нельзя доверять защиту чрезвычайно серьезной системы, тем более компьютерной сети, жизненно важной части национальной безопасности».
Законопроект должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом, после чего его необходимо подписать главе государства.
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