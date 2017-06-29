Глава американской военной разведки оценил перспективы возможностей России



Глава разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт считает, что в ближайшие десять лет "уверенность и возможности России могут возрасти", об этом говорится в докладе РУМО.



Документ должен быть опубликован позднее в среду, но заблаговременно попал в распоряжение информационного агентства Ассошиэйтед Пресс . Доклад называется "Военная мощь России". Как отмечается, это первый подобный документ, который РУМО рассекретило более чем за 20 лет.

В предисловии к докладу Стюарт отметил, что "в ближайшее десятилетие уверенность и возможности России могут возрасти".



Наряду с этим в документе отмечается, что РФ "намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях".