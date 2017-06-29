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Глава американской военной разведки оценил перспективы возможностей России
Глава разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт считает, что в ближайшие десять лет "уверенность и возможности России могут возрасти", об этом говорится в докладе РУМО.
Документ должен быть опубликован позднее в среду, но заблаговременно попал в распоряжение информационного агентства Ассошиэйтед Пресс. Доклад называется "Военная мощь России". Как отмечается, это первый подобный документ, который РУМО рассекретило более чем за 20 лет.
В предисловии к докладу Стюарт отметил, что "в ближайшее десятилетие уверенность и возможности России могут возрасти".
Наряду с этим в документе отмечается, что РФ "намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях".
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