Глава Крыма забыл о поручении Путина

Путин напомнил, что в 2016 году, когда он посетил Керчь с визитом, было дано обещание отреставрировать лестницу. Глава государства поинтересовался у Аксенова, «происходит ли там что-то».

«Так точно, Владимир Владимирович! Проектная документация разрабатывается. В этом году будет полностью проект, пройдет экспертиза. В следующем году строительные работы», - ответил глава Крыма.

Путин заявил, что документы оформляются слишком долго, и «нужно ускориться». Он отметил, что за помощью можно обратиться к федеральным чиновникам.

«Вот видите, в прошлом году приняли решение, и целый год разрабатывается только проектно-сметная документация. Но глава Крыма здесь ни при чем, есть общая работа при поддержке московских ведомств. Мы вас с ребятами просим обратить на это внимание: если нужна поддержка московских структур, давайте мы это сделаем, подтолкнем, чтобы побыстрее все происходило», - предложил президент.

Во время визита в Керчь в сентябре 2016-го года Путин поручил Аксенову реконструировать историческую достопримечательность к концу 2018-го года, сказав, что Крым получит на эти цели 1,5 миллиарда рублей.

РИА Как отмечает ФедералПресс , несколько дней назад Аксенов отчитался о ходе работ по реконструкции Митридатской лестницы. Он заявил, что в прошлом году на проект было выделено слишком мало средств. Однако позже, как утверждает агентство, стало известно, что «никаких работ вообще не проводилось», и пока даже подрядчик на разработку проектно-сметной документации не найден. Такой вывод можно сделать из документов, размещенных на портале госзакупок, поясняет РИА ФедералПресс.

Ранее Счетная палата (СП) РФ зафиксировала неэффективное исполнение программы по развитию Крыма, действующей до 2020 года. Эксперты СП выявили низкий уровень освоения бюджетных средств (23,6 процента в 2015 году и 63 процента в 2016-м), а также слабое привлечение денег из внебюджетных источников. В частности, «отставание по возведению» в строительстве было зафиксировано на 180 из 448 объектов. Аксенов признал, что в Крыму существуют проблемы с освоением средств подрядчиками, отметив, что «ничего криминального там нет».