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Песков: Путин и Трамп так или иначе встретятся в Германии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом "так или иначе" состоится на саммите G20 в Гамбурге, передает РИА "Новости".
"Так или иначе на полях встретятся. Мы уже об этом говорили", — сказал он.
Саммит G20 в Гамбурге запланирован на 7–8 июля.
Ранее сообщалось, что в Белом доме подтвердили переговоры Трампа и Путина.
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