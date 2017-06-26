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Рогозин назвал «демаршем людоеда» позицию США по «Северному потоку-2»
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что позиция США по «Северному потоку-2» представляет собой «демарш людоеда, который хочет стать вегетарианцем».
«Отказ от «Северного потока», попытка сорвать переговоры по «Южному потоку» и так далее — это такой демарш людоеда, который хочет стать вегетарианцем. «Не будем потреблять русский газ, вообще не будем». Ничего есть не будем, мы будем обои жевать. Они считают, что если мы им даём газ, то мы их ставим на колени. Как? Это же чисто коммерция», — цитирует Рогозина РИА Новости.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия строит газопровод «Северный поток — 2», чтобы отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза» в споре с «Газпромом».
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