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Деловой совет США - Россия сообщил об окончании срока работы Кисляка
Деловой совет США - Россия объявил о приеме по случаю "окончания срока работы" российского посла Сергея Кисляка.
"Мы рады пригласить членов совета на торжественный прием в честь чрезвычайного и полномочного посла России в США Сергея Кисляка по случаю окончания срока его работы на этой должности, который состоится во вторник, 11 июля", - говорится в тексте официального сообщения.
В совете также отметили, что Кисляк стал для американского делового сообщества мудрым собеседником, на которого можно положиться.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль своевременно проинформирует журналистов в случае появления президентского указа относительно кадровых перспектив нынешнего посла в США Сергея Кисляка.
Также сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "фантомными болями" заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола об отставке Кисляка.
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