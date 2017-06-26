Деловой совет США - Россия сообщил об окончании срока работы Кисляка

Деловой совет США - Россия объявил о приеме по случаю "окончания срока работы" российского посла Сергея Кисляка

"Мы рады пригласить членов совета на торжественный прием в честь чрезвычайного и полномочного посла России в США Сергея Кисляка по случаю окончания срока его работы на этой должности, который состоится во вторник, 11 июля", - говорится в тексте официального сообщения.

В совете также отметили, что Кисляк стал для американского делового сообщества мудрым собеседником, на которого можно положиться.