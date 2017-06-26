Приватные территории: Что еще решили сделать с Москвой?

Власти Москвы к осени 2017 года могут принять новые законы, которые разграничат территории жилых кварталов на публичные и приватные. Об этом, как сообщается на сайте главы города, заявил замглавы мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

По его словам, «улица, сквер, площадь - это публичные территории», где «можно встретить случайных прохожих», а дворы домов - «это приватная территория», предназначенная только для жильцов этого здания. «Двор должен отличаться от улицы и своей планировкой, и благоустройством. Эта территория не может быть проходной. По региональным нормативам московский двор - это тихое уютное место, с зеленью и площадками для отдыха», - подчеркнул заместитель мэра.

Он рассказал, что, «выходя во двор, жители станут попадать в зону спокойствия и комфорта, с минимумом посторонних людей и машин». Входы в магазины на первых этажах расположат с улицы.

Хуснуллин подчеркнул, что в новых нормативах также прописаны стандарты создания упорядоченных проездов для автомобилей и организации паркингов в жилых районах. «Все это нужно, чтобы избежать образования хаотичных парковок во дворах», - сказал чиновник.

По предварительным расчетам властей, из-за перепланировки территорий и освобождения места после сноса пятиэтажек в Москве вдвое увеличится количество мест для парковки.

Для каждого квартала власти столицы обещают разработать «индивидуальный проект», учитывающий особенности местности, традиции, масштабы и окружающую застройку.

Хуснуллин подчеркнул, что программа реновации заключается не только в обновлении жилищного фонда города, но и в создании «полноценной комплексной городской среды»

Законопроект о реновации прошел окончательное чтение в Госдуме. По данным мэрии, результаты голосования москвичей свидетельствуют, что 90 процентов заявленных по программе домов будут снесены и перестроены.