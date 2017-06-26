В России задумали ужесточить наказание за коррупцию

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы подготовил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания за дачу и получение взятки. Об этом в понедельник, 26 июня, пишут «Известия».

Зампредседателя комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»), являющийся автором законопроекта, рассказал изданию, что срок лишения свободы за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырех лет. Кроме того, действие Уголовного кодекса может быть распространено и на третейских судей — в случае злоупотребления полномочиями они могут получить до трех лет лишения свободы.

Поправки планируется внести в статьи УК России, касающиеся злоупотребления полномочиями (статья 202), коммерческого подкупа (статья 204), дачи и получения взятки (статьи 290 и 291). Их предлагается дополнить такими понятиями, как «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера» и «неимущественные права и иные неправомерные преимущества».

«Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности», — пояснил Выборный.

«Известия» отмечают, что законопроект уже получил положительный отзыв Верховного суда и Генпрокуратуры.