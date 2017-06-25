Москва и Минск координируют свои отношения с Евросоюзом

Россия и Белоруссия координируют свои отношения с Евросоюзом и будут прилагать усилия для установления связей между ЕС и Евразийским экономическим союзом, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран по случаю 25-й годовщины установления дипотношений.

Текст заявления распространила в воскресенье пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Российская Федерация и Республика Беларусь продолжают координировать свои отношения с Европейским союзом, а также намерены прилагать совместные усилия по установлению связей между ЕАЭС и ЕС", — говорится в заявлении.

Также отмечается активный политический диалог на всех уровнях между государствами. "Созданная за прошедшие годы устойчивая инфраструктура сотрудничества позволяет оперативно находить взаимоприемлемые решения по любым проблемным сюжетам двусторонней повестки дня", — подчеркивается в заявлении.

В сообщении указывается на схожесть позиций России и Белоруссии в вопросе адаптации СНГ к современным реалиям, что позволило "принять взвешенное и конструктивное решение по данному вопросу, определив тем самым ключевые направления работы по дальнейшей модернизации и повышению эффективности деятельности Содружества".

Отмечается, что обе страны решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. "Считаем, что эффективное противодействие этому явлению возможно исключительно на коллективных началах, без политизации и "двойных стандартов", при строгом и неукоснительном соблюдении положений соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН", — подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что Москва и Минск "исходят из того, что кризис на востоке Украины не имеет военного решения и должен быть урегулирован политико-дипломатическим путем на основе минских соглашений во всей их полноте и последовательности".

"На площадке ОБСЕ стороны намерены продолжать координацию подходов по наиболее острым темам повестки дня ОБСЕ, выступают за реформу организации, в том числе через принятие Устава ОБСЕ. Будем также продолжать взаимодействие по линии Совета Европы", — говорится в заявлении.