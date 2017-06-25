Шахназаров: Ди Каприо не подходит на роль Путина

Гендиректор "Мосфильма", режиссер Карен Шахназаров заявил, что исполнить роль Владимира Путина должен российский артист, передает НСН.

Леонардо Ди Каприо и Джереми Реннер могли бы посоперничать за роль Владимира Путина в художественном фильме. Об этом заявил американский режиссер Оливер Стоун, который снял документальную ленту о российском президенте. При этом, по словам режиссера, которые приводит издание New York Post, сам бы он не отважился снимать художественную картину о главе государства.

"Вообще мне кажется, что актер не обязательно должен быть похожим на российского лидера. Главное, чтобы артист был хороший. Безруков – хороший актер, Миронов. У нас их на самом деле достаточно.

Но он должен быть среднего возраста. А вообще я об этом не думал, но могут сказать, что это точно не должен быть Ди Каприо, он не подходит для этого дела", - сказал он.