В посольстве России считают морпехов США угрозой для отношений с Норвегией

Решение Норвегии продлить размещение морских пехотинцев США на своей территории негативно скажется на отношениях с Россией и может усилить напряженность в северном крыле НАТО, передает агентство Рейтер со ссылкой на российское посольство в Осло.

Ранее правительство Норвегии сообщило, что 330 морских пехотинцев США останутся в стране до конца 2018 года.

"Мы считаем, что этот шаг противоречит норвежской политике по неразмещению иностранных военных баз в стране в мирное время", — приводит агентство заявление российского посольства.

Этот шаг "также делает Норвегию не вполне предсказуемым партнером, может также усилить напряженность и привести к дестабилизации ситуации в северном регионе", говорится в сообщении.

Три сотни морских пехотинцев из США прибыли в январе в Норвегию для участия в военной программе обучения, рассчитанной на шесть месяцев. Решение о принятии военнослужащих из США на ротационной основе на шесть месяцев и в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере военных учений и подготовки правительство Норвегии приняло в октябре прошлого года. Местом размещения американских военных стала военная база Вернес близ Тронхейма.