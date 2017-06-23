Dagens Nyheter: Швеция и Норвегия договорились «дружить» против России на северном направлении

Министр обороны Швеции Петер Хультквист и его норвежская коллега Ине Эриксен Сёрейде заявили, что из-за российской активности на Балтике и в Арктическом регионе эти страны расширят сотрудничество в военной сфере, пишет Dagens Nyheter. Как сообщает издание, хотя политики и не считают Россию «непосредственной угрозой», они уверены, что любой крупный кризис в регионе неминуемо затронет Швецию и Норвегию.

Наращивание военного потенциала Россией приводит к тому, что Швеция и Норвегия сотрудничают всё теснее. В случае если в Арктическом или Балтийском регионе начнётся кризис, обе страны будут неизбежно в него втянуты, приводит Dagens Nyheter слова министров обороны Швеции и Норвегии.

Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде провела пятичасовые переговоры со своим шведским коллегой Петером Хультквистом в Стокгольме. Как отмечает издание, оба политика внимательно следят за действиями России. «Мы видим, что учения, их масштаб и уровень не похожи на то, что было раньше. Северное направление приобрело для России большое военно-стратегическое значение. Нашим странам важно следить за происходящим в регионе, а также привлекать к этому внимание со стороны НАТО», — заявила изданию норвежский министр обороны. «Когда речь идёт о политике безопасности, мы по большому счёту одинаково расцениваем возросшую российскую активность в Балтийском регионе и на границах с Норвегией. Сложившиеся положение диктует нашим вооружённым силам определённые требования, которым мы должны соответствовать, если хотим защитить наш суверенитет», — отметил Хультквист. По мнению Сёрейде, любая кризисная ситуация, возникшая на Балтийском море, очень скоро затронет и Скандинавию, даже несмотря на то, что Швеция и Норвегия «на данный момент не рассматривают Россию как непосредственную военную угрозу». Петер Хультквист поддержал в этом свою коллегу, отметив, что любой кризис в регионе не может не затронуть обе страны. Кроме того, Швеция и Норвегия проведут совместные учения, а также собираются расширить сотрудничество. Отношения двух стран были довольно прохладными с того момента, как в 2013 году Норвегия разорвала контракт на поставку шведских самоходных артиллерийских установок Archer, напоминает Dagens Nyheter. Однако теперь Петер Хультквист заявил, что в отношениях двух стран началась оттепель, добавив, что Стокгольм и Осло «должны сотрудничать здесь и сейчас». С января в Центральной Норвегии находятся 330 солдат морской пехоты США. Там они тренируются вести боевые действия в зимних условиях. Некоторые критики отмечали, что эти учения могут спровоцировать Россию. Однако министр обороны Норвегии отмела все эти опасения, заявив, что «русские отлично понимают, что такое учения». Кроме того, Сёрейде отметила, что не возражает против того, чтобы Швеция проводила учения совместно с американцами на территории Норвегии, в случае если Вашингтон и Стокгольм изъявят такое желание, пишет газета.