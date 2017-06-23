Белый дом засомневался в новых санкциях против РФ

У Белого дома есть опасения по поводу того, в каком формате будет реализован проект новых ограничительных мер в отношении России. С таким заявлением выступил представитель ведомства Шон Спайсер. Его слова передаёт РИА Новости

«Наши опасения касаются того, как он может быть реализован в контексте существующих санкций и достигнет ли он желаемых целей», — заявил Спайсер. Спайсер отказался комментировать проект санкций по существу, сославшись на то, что «сейчас нечего комментировать». Законопроект уже прошёл одобрение в сенате, теперь его рассматривает Палата представителей. В Белом доме также отметили, что администрация Трампа уверена в эффективности уже существующих санкций против Москвы.

14 июня Сенат США одобрил расширение списка антироссийских санкций. Санкции предполагают сокращение срока финансирования российским банкам с 90 до 14 дней. Кроме того, финансирование будет ограничено и российским энергетическим компаниям до 30 дней. Также под санкции подпадут те, кто планирует инвестировать средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку. Согласно документу, американский президент Дональд Трамп не сможет ни снять, не ослабить санкции без согласия конгресса.