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Состояние онкобольной девушки, пожаловавшейся президенту, улучшилось

Улучшилось состояние пожаловавшейся Путину онкобольной
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Состояние здоровья Дарьи Стариковой, ранее обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" с жалобой на ошибочный диагноз, улучшилось.
Как передает РИА Новости, об этом сообщили в НИИ онкологии имени Герцена.
"Даша нормально ест, спит, смотрит телевизор, попросила принести ей книгу. Настроение улучшили и новости из дома: ее дочь в сопровождении родственницы едет на море благодаря помощи местных предпринимателей", — рассказали в клинике.
Разговор 24-летней Дарьи Стариковой из города Апатиты с президентом РФ состоялся 15 июня. Девушка, у которой диагностировали рак в четвертой степени, пожаловалась Путину на то, что изначально врачи поставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено.
Сразу после этого ее перевели в реанимацию районной больницы, оттуда в областную больницу в Мурманске, а 19 июня самолет МЧС доставил Старикову на лечение в Москву.
В НИИ онкологии имени Герцена отметили, что на фоне назначенного лечения состояние пациентки улучшилось: повысился гемоглобин, нормализовались показатели работы почек.
Отмечается, что собраны все необходимые данные для уточнения диагноза и выбора схемы лечения исследования. 26 июня будет проведен повторный консилиум для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения Стариковой.
Один из вариантов лечения предусматривает назначение внутриартериальной химиотерапии.
Ранее сообщалось, что главный врач больницы Апатитов, на которую пожаловалась Старикова, решил уволиться.
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Владимир Путин
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