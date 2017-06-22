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Дорогого стоит. Путин, возложивший венок под проливным дождём, восхитил россиян

«Дорогого стоит»: Путин восхитил россиян
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Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата под проливным дождём. Глава государства принял участие в церемонии без зонта и куртки. Об этом сообщается в аккаунте KremlinResident в Twitter.
«Путин под проливным дождем возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Вроде мелочь, но дорого стоит», - говорится в сообщении.
Пользователи соцсетей написали слова поддержки и благодарности за выдержку Путина. Поступок президента назвали «сильным» и пошутили над жалобами москвичей на плохую погоду.
22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз. В Великой Отечественной Войне погибли около 26 миллионов советских граждан. Акции памяти проходят во всех регионах России и во всех бывших советских республиках.
Владимир Политика
Владимир Путин
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