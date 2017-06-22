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Дорогого стоит. Путин, возложивший венок под проливным дождём, восхитил россиян
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата под проливным дождём. Глава государства принял участие в церемонии без зонта и куртки. Об этом сообщается в аккаунте KremlinResident в Twitter.
Путин под проливным дождем возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.— Резидент Кремля (@KremlinResident) 22 июня 2017 г.
Вроде мелочь, но дорого стоит. pic.twitter.com/jVIXe679Si
«Путин под проливным дождем возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Вроде мелочь, но дорого стоит», - говорится в сообщении.
Фото дня!!! Владимир Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата. Не сильный дождь, не сильный ветер президенту не помеха...Браво!!! pic.twitter.com/YjAxf2Nn0L— Эдуард Дрозд (@olshan75) 22 июня 2017 г.
Пользователи соцсетей написали слова поддержки и благодарности за выдержку Путина. Поступок президента назвали «сильным» и пошутили над жалобами москвичей на плохую погоду.
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата— Замполит (@ComradZampolit) 22 июня 2017 г.
А вы все дальше жалуйтесь на погоду.
Фото @dimsmirnov175
#ДеньПамятиИСкорби pic.twitter.com/4qQUQju4wD
Сильное фото— РуПол | Рыжевский (@RuPol555) 22 июня 2017 г.
Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата под проливным дождем
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°#Путин #история #ВОВ #ДеньПамятиИСкорби #память pic.twitter.com/U0O0O4Az5k
22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз. В Великой Отечественной Войне погибли около 26 миллионов советских граждан. Акции памяти проходят во всех регионах России и во всех бывших советских республиках.
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