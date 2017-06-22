Дорогого стоит. Путин, возложивший венок под проливным дождём, восхитил россиян

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата под проливным дождём. Глава государства принял участие в церемонии без зонта и куртки. Об этом сообщается в аккаунте KremlinResident в Twitter

Путин под проливным дождем возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.

Вроде мелочь, но дорого стоит. pic.twitter.com/jVIXe679Si — Резидент Кремля (@KremlinResident) 22 июня 2017 г.

«Путин под проливным дождем возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Вроде мелочь, но дорого стоит», - говорится в сообщении.

Фото дня!!! Владимир Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата. Не сильный дождь, не сильный ветер президенту не помеха...Браво!!! pic.twitter.com/YjAxf2Nn0L — Эдуард Дрозд (@olshan75) 22 июня 2017 г.

Пользователи соцсетей написали слова поддержки и благодарности за выдержку Путина. Поступок президента назвали «сильным» и пошутили над жалобами москвичей на плохую погоду.

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

А вы все дальше жалуйтесь на погоду.

Фото @dimsmirnov175

#ДеньПамятиИСкорби pic.twitter.com/4qQUQju4wD — Замполит (@ComradZampolit) 22 июня 2017 г.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз. В Великой Отечественной Войне погибли около 26 миллионов советских граждан. Акции памяти проходят во всех регионах России и во всех бывших советских республиках.