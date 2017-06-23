Жириновский предложил позволить россиянам самим выбирать время для выходных

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил позволить россиянам самостоятельно выбирать, когда воспользоваться праздничными днями. Об этом он рассказал Национальной службе новостей (НСН).

«Суть нашей идеи — оставить только три официальных праздничных дня: 1 января, 9 мая и 12 июня. А все остальные праздничные дни объединить и позволить каждому гражданину ими воспользоваться в любое время года как дополнительным отпуском», — объяснил Жириновский.

При этом, по его словам, принудительные длинные новогодние каникулы негативно сказываются на экономике страны и провоцируют массовое пьянство. «Вся страна замирает на 10 дней, где еще такие каникулы есть? Во-вторых, не все понимают, как провести столько выходных дней зимой, в самое холодное время года. Конечно, некоторые едут в теплые страны, но далеко не каждый может себе это позволить. У большинства людей дачи летние, зимой не съездишь. Даже каким-то бытовым делам это время не посвятишь: все учреждения закрыты, врачи принимают только экстренных пациентов», — рассказал он.