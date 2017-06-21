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Загадка видео Путина разрешена
Видео, показанное нашим президентом режиссеру Оливеру Стоуну, на которых запечатлено, как русские наносят удары по ИГИЛ, — «подделка». Такую версию распространили западные СМИ. Что говорят в Кремле?
Запись авиаудара, которую президент России Владимир Путин продемонстрировал режиссеру Оливеру Стоуну, принадлежит Министерству обороны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сообщения о том, что на видео показаны действия не российской авиации, неверны и неуместны. На вопрос, кому принадлежит смартфон, с которого Путин показал запись, пресс-секретарь ответил, что это аппарат одного из сотрудников.
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ:
«Могу подтвердить, это действительно материалы нашего Министерства обороны, это часть из доклада президента, министр обороны это передавал президенту, и некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну. Какие-либо сомнения не верны и не уместны».
Режиссер Оливер Стоун также прокомментировал видео о работе российской авиации в Сирии, которое ему показал Владимир Путин. В ответ на просьбу корреспондента дать оценку сообщениям, что на видео якобы зафиксирована работа ВВС США в Афганистане, Стоун усомнился в предположениях, распространяющих данную информацию блогеров. Оливер Стоун, режиссер: «Послушайте, вы хотите начать мою пресс-конференцию с этой ерунды про заметки блогера? Блогер сказал это, блогер сказал то. Можно весь день об этом говорить. Но я отвечу, что Путин достал телефон и показал мне видео, на котором, как он сказал, была бомбардировка в Сирии. И мы это засняли. Зачем ему фальсифицировать видео? Русские отлично поработали, бомбя ИГИЛ в Сирии. Я думаю, что это главное. А вы начинаете мою пресс-конференцию с какой-то мелочи».
Подделка никак не могла попасть в руки президента. Прежде, чем что-то попадает в руки главе государства, проходит тщательную проверку, говорит полковник запаса ФСБ Владимир Луценко. Владимир Луценко, полковник запаса ФСБ:
«Это исключено, это что же за дилетантство такое спецслужб, которые подсовывают командующему записи, сами не зная, где ее записывали. Не волнуйтесь, такие вещи просто немыслимы. Знали, где записывали, кто записывал, и докладывали ему со всеми подробностями, когда эта запись была проведена. Это просто несерьезный вариант, это же не школьники, это главнокомандующие и серьезные генералы, его подчиненные. Я думаю, что это даже просто не серьезно обсуждать. Не могло здесь быть такой ошибки».
Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он вспоминает, что этим грешили как раз силы коалиции.
Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества»:
«В фильме, в котором это показывает Оливер Стоун, мало что понятно, потому что там отдельные фрагменты происходящих событий. Но дело в том, что это видео Владимиру Владимировичу было передано с официального видео Министерства оборона, то самое, которое они делают в виде фиксации результатов работы наших ВКС. Если мы говорим об этом, то это, скорее всего, была продемонстрирована работа наших ВКС в Сирии. Кадров очень много, например, кадры работы наших ВКС в Сирии использовались зарубежными каналами. Французы, кажется, этим отличились, когда они демонстрировали удары нашего высокоточного оружия и выдавали это за успехи коалиции, возглавляемой США. Этот прецедент был. Я не думаю, что Владимир Владимирович будет демонстрировать успехи чужой авиации. Вот этих двух аргументов достаточно, чтобы развеять слухи о том, что там, якобы, были показаны удары американских ВВС в Афганистане».
Телеканал Showtime показал масштабный проект американского кинорежиссера Оливера Стоуна, фильм, основанный на интервью с президентом России. В одной из серий российский лидер показал Стоуну видеозапись удара ВКС в Сирии. Некоторые издания опубликовали материалы, в котором сравнили показанные Путиным кадры с американской видеозаписью 2013 года из Афганистана.
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