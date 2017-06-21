Загадка видео Путина разрешена

Видео, показанное нашим президентом режиссеру Оливеру Стоуну , на которых запечатлено, как русские наносят удары по ИГИЛ , — «подделка». Такую версию распространили западные СМИ. Что говорят в Кремле?

Запись авиаудара, которую президент России Владимир Путин продемонстрировал режиссеру Оливеру Стоуну, принадлежит Министерству обороны . Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . По его словам, сообщения о том, что на видео показаны действия не российской авиации, неверны и неуместны. На вопрос, кому принадлежит смартфон, с которого Путин показал запись, пресс-секретарь ответил, что это аппарат одного из сотрудников.

Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ:

«Могу подтвердить, это действительно материалы нашего Министерства обороны, это часть из доклада президента, министр обороны это передавал президенту, и некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну. Какие-либо сомнения не верны и не уместны».

Режиссер Оливер Стоун также прокомментировал видео о работе российской авиации в Сирии, которое ему показал Владимир Путин. В ответ на просьбу корреспондента дать оценку сообщениям, что на видео якобы зафиксирована работа ВВС США в Афганистане, Стоун усомнился в предположениях, распространяющих данную информацию блогеров. Оливер Стоун, режиссер: «Послушайте, вы хотите начать мою пресс-конференцию с этой ерунды про заметки блогера? Блогер сказал это, блогер сказал то. Можно весь день об этом говорить. Но я отвечу, что Путин достал телефон и показал мне видео, на котором, как он сказал, была бомбардировка в Сирии. И мы это засняли. Зачем ему фальсифицировать видео? Русские отлично поработали, бомбя ИГИЛ в Сирии. Я думаю, что это главное. А вы начинаете мою пресс-конференцию с какой-то мелочи».

Владимир Луценко. Владимир Луценко, полковник запаса ФСБ: Подделка никак не могла попасть в руки президента. Прежде, чем что-то попадает в руки главе государства, проходит тщательную проверку, говорит полковник запаса ФСБ

«Это исключено, это что же за дилетантство такое спецслужб, которые подсовывают командующему записи, сами не зная, где ее записывали. Не волнуйтесь, такие вещи просто немыслимы. Знали, где записывали, кто записывал, и докладывали ему со всеми подробностями, когда эта запись была проведена. Это просто несерьезный вариант, это же не школьники, это главнокомандующие и серьезные генералы, его подчиненные. Я думаю, что это даже просто не серьезно обсуждать. Не могло здесь быть такой ошибки».

Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества»:

«В фильме, в котором это показывает Оливер Стоун, мало что понятно, потому что там отдельные фрагменты происходящих событий. Но дело в том, что это видео Владимиру Владимировичу было передано с официального видео Министерства оборона, то самое, которое они делают в виде фиксации результатов работы наших ВКС. Если мы говорим об этом, то это, скорее всего, была продемонстрирована работа наших ВКС в Сирии. Кадров очень много, например, кадры работы наших ВКС в Сирии использовались зарубежными каналами. Французы, кажется, этим отличились, когда они демонстрировали удары нашего высокоточного оружия и выдавали это за успехи коалиции, возглавляемой США. Этот прецедент был. Я не думаю, что Владимир Владимирович будет демонстрировать успехи чужой авиации. Вот этих двух аргументов достаточно, чтобы развеять слухи о том, что там, якобы, были показаны удары американских ВВС в Афганистане».

Телеканал Showtime показал масштабный проект американского кинорежиссера Оливера Стоуна, фильм, основанный на интервью с президентом России. В одной из серий российский лидер показал Стоуну видеозапись удара ВКС в Сирии. Некоторые издания опубликовали материалы, в котором сравнили показанные Путиным кадры с американской видеозаписью 2013 года из Афганистана.