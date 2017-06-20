В США подготовили план сближения с Россией

По словам собеседников издания, в документе, который пока засекречен, говорится о трех основных принципах сотрудничества с Москвой. Суть первого принципа в том, чтобы «дать России понять, что агрессивные действия в отношении США контрпродуктивны». Второй принцип заключается в сотрудничестве по вопросам стратегической важности, включая Сирию, ядерную программу КНДР и кибербезопасность. Третий принцип – некая «стратегическая стабильность», которая подразумевает достижение геополитических целей».

Накануне, 19 июня, Россия прекратила взаимодействие с США по меморандуму об инцидентах в небе над Сирией. В военном ведомстве отметили, что действия американской авиации в отношении официального Дамаска являются «грубейшим нарушением международного права», а также «военной агрессией».

В Минобороны подчеркнули, что с 19 июня в районах полетов военной российской авиации в Сирии любые объекты «будут приниматься на сопровождение в качестве воздушных целей».

Такое решение было принято в ответ на уничтожение американским истребителем самолета Су-22 ВВС Сирии 18 июня.

США заявили, что сбили сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций оппозиции. При этом в Дамаске заверили, что сирийский самолет нанес удар по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В начале мая Минобороны РФ сообщало, что Россия и США полностью восстановят действие меморандума по предотвращению авиаинцидентов, действие которого было приостановлено после ракетного удара США по военной базе в Хомсе.