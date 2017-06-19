В России разрешили сиесту

Президент Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», который уточняет порядок установления неполного рабочего дня, оплаты сверхурочных часов и работы в выходные и праздничные дни, а также предоставления работнику перерыва для отдыха.

«По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок», — говорится в документе.

Законом также предусмотрено, что если установленная для работника продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов, то ему может не предоставляться перерыв для отдыха и питания.

Уточнен порядок оплаты сверхурочной работы. «Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 настоящего Кодекса, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой настоящей статьи», — говорится в документе.

При этом оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. «Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)», — гласит закон.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя) ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи. При этом неполное рабочее время устанавливается не более чем на период наличия указанных обстоятельств.

Закон был принят Госдумой 7 июня и одобрен Советом Федерации 14 июня 2017 года.

Тему улучшения условий труда и возможного сокращения рабочего дня в России поднял две недели назад в ходе Петербургского экономического форума министр труда и социальной защиты Максим Топилин . Он заявил, что в этом столетии мы можем ожидать значительного сокращения продолжительности рабочего дня.

«Давайте посмотрим, XIX век — сколько люди работали? Люди работали по 12–14–16 часов в сутки, сейчас уже стандарт XX века — 8 часов в день, 40-часовая рабочая неделя, но есть ряд стран, которые работают меньше. Может быть, в XXI веке будет стандарт — 4 часа, может, 5, может быть, 6, я не знаю. Может быть, когда-нибудь — за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — министр Топилин.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов не исключил, что пятница может стать выходным днем через 15 лет, связав это с внедрением роботов на производстве.

«Момент, который очень важен, — повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди», — сказал он. Швецов отметил, что, если будет три выходных дня, это откроет новые сектора, связанные с предоставлением услуг. Он пояснил, что сейчас уже всего 2% населения кормят остальных, подчеркнув, что в будущем этот показатель будет гораздо меньше.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов 16 июня на Х Астанинском экономическом форуме заявил, что развитие технологий может сократить продолжительность рабочей недели, но не должно привести к росту безработицы.

«Технологии и связанный с ними рост производительности труда совсем не обязательно приведет к росту безработицы. Более вероятно, что, как это и случилось в XX веке, будет сокращаться длительность рабочей недели — как в материальном производстве, так и так называемых белых воротничков, которые сейчас живут в условиях ненормированной рабочей недели», — сказал Шувалов.

6-часовой рабочий день активно практикуется в шведских компаниях и технологичных стартапах. Генеральный директор компании Filimundus, которая занимается разработкой мобильных приложений, Лайнус Фелдт считает, что «8-часовой рабочий день не такой эффективный, как думают многие». «Фокусироваться на работе в течение восьми часов чрезвычайно тяжело. Приходится перемежать работу чем-то для разнообразия. Становится трудно разбираться с личной жизнью, проводить время с семьей», — считает шведский бизнесмен.