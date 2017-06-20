Песков оценил шансы Путина попасть на матч Россия – Португалия

Владимир Путин вряд ли попадет на матч Россия – Португалия, который состоится на стадионе "Спартак" в Москве 21 июня. Представитель Кремля уточнил, что 21 июня график у лидера государства очень напряженный, и пока что все выглядит так, что президент не успеет прибыть на матч.

Песков добавил, что главе государства на этой неделе будет крайне непросто отклониться от своего рабочего графика.

21 июня сборная России сыграет с чемпионом Европы — сборной Португалии. Начало матча в 18:00 по московскому времени.