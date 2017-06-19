Россия прекратила взаимодействие с США по Сирии

Россия с 19 июня прекратила взаимодействие с США по меморандуму об инцидентах в небе над Сирией. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на заявление Минобороны.

военном ведомстве отметили, что действия американской авиации в отношении официального Дамаска являются «грубейшим нарушением международного права», а также «военной агрессией».

«Более того, в воздушном пространстве Сирии в данный период времени выполняли задачи самолеты российских ВКС. Однако командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии», - пояснили в Минобороны.

Российские военные отметили, что рассматривают действия США как сознательное невыполнение своих обязательств по меморандуму. В Минобороны подчеркнули, что с 19 июня в районах полетов военной российской авиации в Сирии любые объекты «будут приниматься на сопровождение в качестве воздушных целей».

Такое решение в Минобороны приняли в ответ на уничтожение американским истребителем самолета Су-22 ВВС Сирии 18 июня.

Ранее западная коалиция во главе с США подтвердила, что сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций оппозиции. При этом в Дамаске заверили, что сирийский самолет нанес удар по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В начале мая Минобороны РФ сообщало, что Россия и США полностью восстановят действие меморандума по предотвращению авиаинцидентов, действие которого было приостановлено после ракетного удара США по военной базе в Хомсе.