Лавров: встреча лидеров БРИКС в Китае поможет дальнейшему партнерству

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уверенна в том, что встреча лидеров государств БРИКС , которая пройдет в сентябре этого года в китайском городе Сямэнь, будет способствовать дальнейшему партнерству стран объединения, передает РИА "Новости"

По словам Лаврова, "важно перед приближающимися контактами наших лидеров в Гамбурге и в Сямэне обсудить международные проблемы и кризисы, согласовать наши позиции".

Он также подчеркнул, что "все страны БРИКС привержены борьбе с терроризмом и другими угрозами".

"Уверены, что саммит БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию партнерства наших стран, повышению эффективности общих усилий", - заключил министр.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил, что главы МИД стран БРИКС проведут встречу 18–19 июня в Пекине.

В 2017 году Китай является председательствующим государством в БРИКС.