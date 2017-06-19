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В Думе выразил надежду на сотрудничество парламентов России и Франции
Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о том, что он рассчитывает на сотрудничество парламентов России и Франции, передает "Интерфакс".
"Со своей стороны мы готовы к активному межпарламентскому взаимодействию с новым составом Национального собрания", - сказал он.
Слуцкий отметил, что успех на выборах движения президента Эммануэля Макрона "Республика на марше" был прогнозируемым и ожидаемым.
"Теперь глава французского государства получает все инструменты для проведения своей программы, что одновременно накладывает на него еще большую ответственность за будущее Франции", - подчеркнул депутат.
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