В Думе выразил надежду на сотрудничество парламентов России и Франции

"Со своей стороны мы готовы к активному межпарламентскому взаимодействию с новым составом Национального собрания", - сказал он.

Слуцкий отметил, что успех на выборах движения президента Эммануэля Макрона "Республика на марше" был прогнозируемым и ожидаемым.

"Теперь глава французского государства получает все инструменты для проведения своей программы, что одновременно накладывает на него еще большую ответственность за будущее Франции", - подчеркнул депутат.