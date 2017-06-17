Путин: Москва готова к тому, что Россия будет сотрудничать с Европой

Как отметил российский лидер, Коль в свое время говорил о том, что, стремясь «сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, но и экономической, культурной», Европа и Россия должны быть вместе. «Я с ним полностью согласен. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого», — сказал российский президент.

Путин также выразил сожаление, что далеко не все, о чем он беседовал с Колем, реализовалось. «Но я уверен абсолютно, что его анализ является правильным и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего — ни у Европы, ни у России», — сказал глава российского государства. Гельмут Коль, занимавший пост канцлера Германии с 1982 по 1998 год, умер утром 16 июня в 87 лет. Свое имя в историю он вписал благодаря воссоединению Западной и Восточной Германии. Его называли «отцом объединения Германии» и «канцлером единства».