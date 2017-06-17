Иван Данилов, экономист, автор блога Crimson Alter

Евросоюз создает мегаармию, способную уничтожить Путина раз и навсегда", — сообщает британское издание The Daily Star.

Официальные заявления европейских политиков, которые сопровождают процесс создания армии Евросоюза, не содержат столь явных угроз в адрес России, но заголовок британского таблоида четко дает понять, под какими лозунгами европейских налогоплательщиков будут убеждать профинансировать создание объединенных европейских Вооруженных сил, которые будут напрямую подчиняться брюссельским бюрократам, а не генералам НАТО

Впрочем, и на официальном уровне в комментариях сторонников создания армии Евросоюза можно легко уловить звенящие нотки русофобии и истерического страха перед "российской угрозой". С другой стороны, американские эксперты считают, что создание европейских Вооруженных сил будет на руку Владимиру Путину . Понятно, что независимо от конечного результата российского президента и Россию в целом объявят виноватыми во всех проблемах, но все-таки стоит разобраться в том, что может представлять собой армия ЕС и какими будут последствия ее создания с точки зрения российских интересов.

Агентство Блумберг сообщает, что Еврокомиссия уже опубликовала официальный документ, содержащий несколько сценариев развития европейской кооперации в военной сфере.

Опорным тезисом документа, подписанного двумя вице-президентами Еврокомиссии, считается тезис "Трансатлантическое партнерство эволюционирует, а ответственность за улучшение европейской безопасности находится прежде всего в руках Европы". Авторы текста четко обозначают свою поддержку наиболее радикального подхода к выстраиванию европейской военной интеграции, что, в свою очередь, предполагает общую систему безопасности, проведение военных операций независимо от НАТО, создание европейской структуры для контроля за кибербезопасностью, а также европейских пограничных войск и береговой охраны. Блумберг отмечает, что на данный момент все эти идеи еще не получили соответствующего финансирования, но первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Берлину будет сложно протащить через все европейские руководящие структуры официальное решение о создании независимой европейской армии, и обходной путь уже найден. Действительно, зачем добиваться создания европейской армии, если можно подмять под бундесвер армии других европейских стран? Foreign Policy с тревогой сообщает, что процесс поглощения втихую начался, а немецкое командование уже получило контроль над одной бригадой румынской армии, одной бригадой чешской армии и двумя бригадами Вооруженных сил Нидерландов. "Правительство Германии показывает, что оно желает продолжать европейскую военную интеграцию", заявил журналистам Foreign Policy профессор Военного университета Мюнхена Карло Масала. Получается, что Берлин де-факто создает не армию ЕС, а скорее "большой бундесвер", который будет контролировать наиболее боеспособные части Вооруженных сил других стран Евросоюза. Такое развитие событий вызывает вполне очевидные исторические ассоциации негативного характера. В ХХ веке, когда немецкое командование объединило под своим контролем Вооруженные силы континентальной Европы, последствия получились очень неприятными. В контексте явно антироссийской риторики многих европейских политиков, а также недавнего призыва немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен "говорить с Россией с позиции силы" процесс создания европейских Вооруженных сил не может не вызывать определенных опасений. Однако у этого процесса есть и оборотная сторона, которая заставляет американских журналистов и экспертов говорить о том, что на самом деле создание армии Евросоюза будет "на руку Путину".

Эксперты американского Центра Карнеги считают, что "Путин приветствовал бы создание армии ЕС, так как США не имели бы влияние на ее действия", а значит, такую европейскую структуру создавать ни в коем случае нельзя. В оценках американских экспертов особо подчеркивается необходимость избежать ослабления НАТО, а также необходимость "разрушить надежды Путина" на то, что у НАТО закончился срок эксплуатации.

Нельзя не отметить поразительное желание влиятельных американских специалистов рассматривать будущее НАТО и действия ЕС исключительно через призму предполагаемых интересов, надежд и желаний лидера страны, которая была официально объявлена "всего лишь региональной державой", а также "страной-бензоколонкой" с "порванной в клочья экономикой". Получается, что на информационном уровне дискуссия вокруг объединенных Вооруженных сил ЕС выстраивается в виде конкурса, в котором побеждает проект, наиболее убедительно доказывающий свою антироссийскую направленность. Американские лоббисты сохранения НАТО настаивают, что именно НАТО — это наиболее эффективный инструмент борьбы с Россией, а европейцы указывают на то, что ответственность за защиту ЕС от России теперь лежит на ЕС, а значит, нужно создавать именно европейскую армию. Однако за фасадом антироссийской риторики европейской стороны скрывается интересный экономический и социальный контекст. Согласно опросу Pew Global, на который с грустью ссылаются журналисты Блумберг, большинство немцев не хотели бы, чтобы Германия защищала другие страны НАТО в том случае, если эти страны окажутся в состоянии военного конфликта с Россией.

Помимо этого, главными бенефициарами создания общеевропейских Вооруженных сил окажутся крупные компании европейского ВПК. Журналисты The New York Times даже считают, что массированное вливание бюджетных средств в европейский, а не американский военно-промышленный комплекс может стать инструментом стимулирования европейской экономики в целом.

Исходя из вышеизложенного, можно согласиться с опасениями американских экспертов, видящих в проекте армии ЕС прежде всего попытку уменьшить влияние Вашингтона в Европе и доказательство желания некоторых европейских государств "откосить" от возможного конфликта с Россией, лишив при этом американский ВПК значительной части заказов, которые будут перенаправлены европейским компаниям. Очевидно, что Вашингтон будет сопротивляться этому сценарию до последнего — и никакие мантры о том, что на самом деле европейская армия это "инструмент против Путина", не помогут.

Смогут ли европейцы добиться своих целей — вопрос открытый, но позитивные сигналы есть, особенно если смотреть на экономический фронт американо-европейских отношений. На этой неделе Берлин и Вена официально раскритиковали новые санкции США против России и заодно осудили желание Соединенных Штатов вмешаться в энергетический рынок ЕС для того, чтобы заблокировать "Северный поток — 2" и заставить Евросоюз покупать дорогой американский сжиженный газ.