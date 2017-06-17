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Европейцы волнуются за Россию
Ужесточение антироссийских санкций может нанести вред не только самой России, но и тем странам, которые к ним присоединятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поэтому негативная реакция Берлина и Вены на решение сената США ужесточить санкции в отношении Москвы и, в первую очередь, российского ТЭК, вполне понятна и объяснима.
«Дело в том, что многие и фермеры, и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями, — сказал Песков. — Поэтому, конечно, их недовольство вполне понятно и объяснимо».
Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что новые антироссийские санкции возникли на «голом месте» и являются следствием внутриполитической борьбы в США.
«Конечно, это ненормальная ситуация, и все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят, и надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений», - сказал президент, отвечая на вопросы граждан в ходе «прямой линии».
«Сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати, говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?» - задался вопросом президент. «Это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах», - подчеркнул он.
Сенат Конгресса США 14 июня одобрил новый пакет санкций в отношении РФ. Документом, в частности, предусматривается сокращение срока кредитования для уже находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14, а российских энергетиков — до 30 дней. Также запрещается предоставление, экспорт либо реэкспорт (прямой или косвенный) товаров, услуг или технологий, способствующих разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфах и в сланцевых проектах.
Отдельно подчеркивается, что Штаты продолжат противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток – 2», как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины. Под санкции могут попасть те, кто собирается вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов, то есть те самые европейские компании, которые уже начали финансирование второй ветки «Северного потока».
Ужесточение санкций США не будет иметь большого влияния на российский финансовый рынок, а также экономику России, заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«ЦБ не видит большого влияния ужесточения санкций на финансовый рынок РФ. Кстати, и эффект ранее введенных санкций, на наш взгляд, практически исчерпан. Что касается влияния на банки - да, уменьшатся сроки для финансирования с 30 до 14 дней, мы здесь не видим больших рисков для банковской системы», - заявила она.
По словам Набиуллиной, проблем для Минфина в случае расширения санкций США на суверенный долг ЦБ также не видит. «Что касается долга - пока неясно, что предполагается, и будет ли что-то предполагаться. Но, на наш взгляд, если это будет касаться новых выпусков ОФЗ, то не думаю, что это большая проблема для Минфина и в целом для экономики, у нас нет больших планов по наращиванию госдолга, и есть инвесторы, которым эти бумаги интересны», - сказала глава ЦБ.
EС в пятницу призвал США координировать действия по новым санкциям против РФ.
«Очень важно, чтобы возможные новые меры были скоординированы с иностранными партнерами, чтобы обеспечить их действенность на международном уровне и поддержать единство между партнерами», - цитирует ТАСС пресс-службу Еврокомиссии.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необоснованными новые антироссийские санкции, сообщил в пятницу ее представитель Штеффен Зайберт. «Это было своевольным решением сената США. Такого быть не должно», - сказал он журналистам в Берлине.
Угрозы компаниям Германии, Австрии и других европейских государств штрафами на рынке США в ответ на их участие в российских газовых проектах, таких как «Северный поток – 2», привносят «абсолютно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения», подчеркивают глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн в совместном заявлении, распространенном в четверг.
Они уверены, что эти ограничительные меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украине. В Кремле к решению Сената Конгресса США ужесточить антироссийские санкции относятся «крайне негативно».
«Полагаем, что они (санкции), как и прежде, способны нанести дополнительный вред не только нам, но и тем, кто эти санкции поддерживает, тем, кто к ним присоединился», - подчеркнул Песков.
В «Газпроме» заявления европейских политиков назвали мудрыми. По словам зампреда Александра Медведева, они усиливают позиции сторонников сотрудничества России и ЕС. «Это означает, что газ имеет будущее, что он должен занять свое место в энергобалансе государств Европы», — отметил он.
Медведев также прокомментировал мотивы США по возможному введению новых санкций и назвал их «способом конкурентной борьбы», которые направлены на обеспечение поставок американского СПГ в Европу.
Европейские политики также убеждены, что главная цель новых санкций — «обеспечить работу нефтяной и газовой промышленности в США», убрать с европейского рынка российские углеводороды и вынудить страны ЕС закупать американский сжиженный природный газ. «Американский законопроект открыто описывает, о чем, собственно, идет речь — о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставок природного газа с европейского рынка», - говорят Керн и Габриэль.
Неделю назад глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на слушаниях в Совете Федерации предупреждал о том, что Америка убеждает своих партнеров отказаться от закупок российских энергоресурсов и пытается сорвать проект «Северный поток-2».
«В числе приоритетов американских государственных структур, по сути, экономическая война против России», — заявлял Нарышкин.
У США есть три возможных причины торпедировать СП-2: желание «расчистить» европейские рынки для собственного сжиженного газа; попытка поддержать Украину, для которой запуск СП-2 будет означать потерю транзитных доходов, и желание ослабить экономические связи России с Европой.
Австрия и Германия при этом защищают свои интересы: на сегодняшний день американский СПГ слишком дорогой для европейского рынка, а возможности его поставок пока невелики. «Речь идет о конкурентоспособности нашей энергоемкой промышленности и тысяче рабочих мест», — подчеркивают политики.
Представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге заявила, что Белый дом считает существующие санкции против России эффективными и в настоящее время рассматривает поправку по новым российским санкциям.
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