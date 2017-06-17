Европейцы волнуются за Россию

Ужесточение антироссийских санкций может нанести вред не только самой России, но и тем странам, которые к ним присоединятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Поэтому негативная реакция Берлина и Вены на решение сената США ужесточить санкции в отношении Москвы и, в первую очередь, российского ТЭК, вполне понятна и объяснима.

«Дело в том, что многие и фермеры, и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями, — сказал Песков. — Поэтому, конечно, их недовольство вполне понятно и объяснимо».

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что новые антироссийские санкции возникли на «голом месте» и являются следствием внутриполитической борьбы в США.

«Конечно, это ненормальная ситуация, и все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят, и надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений», - сказал президент, отвечая на вопросы граждан в ходе «прямой линии».

«Сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати, говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?» - задался вопросом президент. «Это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах», - подчеркнул он.

Сенат Конгресса США 14 июня одобрил новый пакет санкций в отношении РФ. Документом, в частности, предусматривается сокращение срока кредитования для уже находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14, а российских энергетиков — до 30 дней. Также запрещается предоставление, экспорт либо реэкспорт (прямой или косвенный) товаров, услуг или технологий, способствующих разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфах и в сланцевых проектах.

Отдельно подчеркивается, что Штаты продолжат противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток – 2», как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС , развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины. Под санкции могут попасть те, кто собирается вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов, то есть те самые европейские компании, которые уже начали финансирование второй ветки «Северного потока».

Эльвира Набиуллина. Ужесточение санкций США не будет иметь большого влияния на российский финансовый рынок, а также экономику России, заявила в пятницу глава ЦБ РФ

«ЦБ не видит большого влияния ужесточения санкций на финансовый рынок РФ. Кстати, и эффект ранее введенных санкций, на наш взгляд, практически исчерпан. Что касается влияния на банки - да, уменьшатся сроки для финансирования с 30 до 14 дней, мы здесь не видим больших рисков для банковской системы», - заявила она.

По словам Набиуллиной, проблем для Минфина в случае расширения санкций США на суверенный долг ЦБ также не видит. «Что касается долга - пока неясно, что предполагается, и будет ли что-то предполагаться. Но, на наш взгляд, если это будет касаться новых выпусков ОФЗ, то не думаю, что это большая проблема для Минфина и в целом для экономики, у нас нет больших планов по наращиванию госдолга, и есть инвесторы, которым эти бумаги интересны», - сказала глава ЦБ.

EС в пятницу призвал США координировать действия по новым санкциям против РФ.

«Очень важно, чтобы возможные новые меры были скоординированы с иностранными партнерами, чтобы обеспечить их действенность на международном уровне и поддержать единство между партнерами», - цитирует ТАСС пресс-службу Еврокомиссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необоснованными новые антироссийские санкции, сообщил в пятницу ее представитель Штеффен Зайберт . «Это было своевольным решением сената США. Такого быть не должно», - сказал он журналистам в Берлине.

Угрозы компаниям Германии, Австрии и других европейских государств штрафами на рынке США в ответ на их участие в российских газовых проектах, таких как «Северный поток – 2», привносят «абсолютно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения», подчеркивают глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн в совместном заявлении, распространенном в четверг.

Они уверены, что эти ограничительные меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украине. В Кремле к решению Сената Конгресса США ужесточить антироссийские санкции относятся «крайне негативно».

«Полагаем, что они (санкции), как и прежде, способны нанести дополнительный вред не только нам, но и тем, кто эти санкции поддерживает, тем, кто к ним присоединился», - подчеркнул Песков.

«Газпроме» заявления европейских политиков назвали мудрыми. По словам зампреда Александра Медведева, они усиливают позиции сторонников сотрудничества России и ЕС. «Это означает, что газ имеет будущее, что он должен занять свое место в энергобалансе государств Европы», — отметил он.

Медведев также прокомментировал мотивы США по возможному введению новых санкций и назвал их «способом конкурентной борьбы», которые направлены на обеспечение поставок американского СПГ в Европу.

Европейские политики также убеждены, что главная цель новых санкций — «обеспечить работу нефтяной и газовой промышленности в США», убрать с европейского рынка российские углеводороды и вынудить страны ЕС закупать американский сжиженный природный газ. «Американский законопроект открыто описывает, о чем, собственно, идет речь — о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставок природного газа с европейского рынка», - говорят Керн и Габриэль.

Неделю назад глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на слушаниях в Совете Федерации предупреждал о том, что Америка убеждает своих партнеров отказаться от закупок российских энергоресурсов и пытается сорвать проект «Северный поток-2».

«В числе приоритетов американских государственных структур, по сути, экономическая война против России», — заявлял Нарышкин.

У США есть три возможных причины торпедировать СП-2: желание «расчистить» европейские рынки для собственного сжиженного газа; попытка поддержать Украину, для которой запуск СП-2 будет означать потерю транзитных доходов, и желание ослабить экономические связи России с Европой.

Австрия и Германия при этом защищают свои интересы: на сегодняшний день американский СПГ слишком дорогой для европейского рынка, а возможности его поставок пока невелики. «Речь идет о конкурентоспособности нашей энергоемкой промышленности и тысяче рабочих мест», — подчеркивают политики.