Путин считает пост председателя правительства одним из самых трудных в России

Президент России Владимир Путин считает одной из самых трудных работу на посту председателя правительства России . Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну , снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

"Одно дело - быть президентом и совершенно другое - быть главой правительства, - заявил Владимир Путин (цитата приводится в переводе с английского - прим. ТАСС ). - Самая трудная работа, по крайней мере в России, это, конечно же, пост председателя российского правительства, поскольку там я могу определить те вопросы, которые нуждаются в решении. Большая часть этой работы проходит не на виду у общественности, поскольку она общественности не интересна, однако эта работа очень важна для экономики страны. Это - рутинная работа и ее очень много".

При этом, добавил президент, главная задача премьера, - "найти подходящих людей, а затем делегировать им полномочия".