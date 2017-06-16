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Елизавета Пескова сравнила молодежь Франции и России
Фото: 360tv.ru
Выступая в прямом эфире РБК, дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова сравнила молодежь России и Франции.
По ее словам, год учебы в МГУ и ее дальнейшая учеба в Парижской Школе бизнеса показали, что молодые россияне образованнее и эрудированнее, чем их французские сверстники.
"Наши читают книги. Во Франции молодежь не знает, что такое библиотека", — Елизавета Пескова.
Пескова, которая также является блогером и колумнистом, поделилась в программе РБК, как бы пережила отключение интернета.
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