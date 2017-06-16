Елизавета Пескова сравнила молодежь Франции и России

Выступая в прямом эфире РБК , дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова сравнила молодежь России и Франции.

По ее словам, год учебы в МГУ и ее дальнейшая учеба в Парижской Школе бизнеса показали, что молодые россияне образованнее и эрудированнее, чем их французские сверстники.

"Наши читают книги. Во Франции молодежь не знает, что такое библиотека", — Елизавета Пескова.

Пескова, которая также является блогером и колумнистом, поделилась в программе РБК, как бы пережила отключение интернета.