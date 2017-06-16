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В Кремле рассказали об отставках после «прямой линии»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие кадровых решений по итогам «прямой линии» с Владимиром Путиным не является самоцелью. Об этом сообщает РИА Новости.
«Дело абсолютно не в кадровых решениях, и никогда таких целей не ставится, тем более, это не самоцель», - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, главное - это услышать о наиболее актуальных для людей проблемах.
Песков отметил, что по итогам прямой линии уже состоялось совещание у руководителя Администрации президента Антона Вайно, передает «Интерфакс». В ходе этой встречи был подготовлен перечень проблем, по которым будут формироваться поручения.
Накануне, 15 июня, появилась информация, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после «прямой линии» Путина подал в отставку. СМИ сообщали, что Владимиров написал заявление «по семейным обстоятельствам». Однако позже эту информацию опровергли.
В ходе «прямой линии» президенту задала вопрос жительница Краснокумского района Ставропольского края, который сильно пострадал от наводнения. По ее словам, для получения материальной помощи требуют собрать документы, стоимость оформления которых достигает 15 тысяч рублей на семью. Глава государства в ответ заявил, что это «очень странно и не укладывается у него в голове». «Владимир Владимирович, где деньги?», - обратился Путин к губернатору. Также президент попросил Генпрокуратуру проверить, как идет работа с выплатами.
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