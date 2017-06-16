В Кремле рассказали об отставках после «прямой линии»

«Дело абсолютно не в кадровых решениях, и никогда таких целей не ставится, тем более, это не самоцель», - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, главное - это услышать о наиболее актуальных для людей проблемах.

Накануне, 15 июня, появилась информация, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после «прямой линии» Путина подал в отставку. СМИ сообщали, что Владимиров написал заявление «по семейным обстоятельствам». Однако позже эту информацию опровергли.