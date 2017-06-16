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Пранкеры разыграли губернатора Ставрополья, у которого Путин спросил "Где деньги?"
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, слухи об отставке которого появились после его критики президентом России в ходе "прямой линии".
Пранкеры не раскрывают, кем они представились, однако во время разговора губернатор будто отчитывается перед звонившими.
"Деньги переведены — это 60 тысяч рублей, платежку могу переслать "Вотсапом". Я глубоко разобрался", - ответил глава Ставропольского края и даже перечислил даты переводов.
Владимиров добавил, что у обратившейся к Путину женщины работает Следственный Комитет. Губернатор заявил о желании найти тех, кто устроил эту "провокацию" и "ввел президента в заблуждение".
Кроме этого, губернатор Ставрополья указал, что федеральные деньги для пострадавших от наводнений в крае так и не получили. Именно поэтому, по его словам, компенсации выплачиваются из резервного фонда правительства региона.
Напомним, в ходе "прямой линии" жительница Ставрополья, пострадавшая от наводнений, рассказала Путину, что ей некуда вернуться с детьми, а компенсации на ремонт жилья ей не выплачиваются. После этого Путин поинтересовался у Владимирова: "Где деньги?".
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