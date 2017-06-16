Пранкеры не раскрывают, кем они представились, однако во время разговора губернатор будто отчитывается перед звонившими.

"Деньги переведены — это 60 тысяч рублей, платежку могу переслать "Вотсапом". Я глубоко разобрался", - ответил глава Ставропольского края и даже перечислил даты переводов.

Владимиров добавил, что у обратившейся к Путину женщины работает Следственный Комитет . Губернатор заявил о желании найти тех, кто устроил эту "провокацию" и "ввел президента в заблуждение".

Кроме этого, губернатор Ставрополья указал, что федеральные деньги для пострадавших от наводнений в крае так и не получили. Именно поэтому, по его словам, компенсации выплачиваются из резервного фонда правительства региона.

Напомним, в ходе "прямой линии" жительница Ставрополья, пострадавшая от наводнений, рассказала Путину, что ей некуда вернуться с детьми, а компенсации на ремонт жилья ей не выплачиваются. После этого Путин поинтересовался у Владимирова: "Где деньги?".