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Власти Забайкалья обвинили пожаловавшуюся Путину мать-одиночку в корысти
Глава администрации Оловяннинского района Забайкальского края Андрей Антошкин опроверг слова местной жительницы Натальи Калининой, которая во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на отсутствие жилья. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает ТАСС.
Женщина утверждала, что ее жилье в селе Шевея сгорело во время пожаров 2015 года. Власти предоставили ей с дочерью новый дом, который однако оказался непригоден для жизни. В результате Калинина проживает в заброшенном доме, а ее дочь не может поступить в школу из-за отсутствия прописки.
В ответ Путин поручил властям края и региональной прокуратуре выяснить, каким образом расходовались средства, выделенные на строительство жилья для погорельцев.
Комментируя ситуацию, Антошкин заявил, что в действительности мать-одиночка одной из первых погорельцев получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная и дала на нее письменное согласие. Позднее, по его словам, число семей, пострадавших от степных пожаров, возросло, и им начали выдавать жилье в Чите.
«Она тоже захотела в Читу, обратилась к нам с такой просьбой», — рассказал глава администрации, отметив, что женщине было отказано в связи с тем, что ей уже дали жилье. После этого, спустя полтора месяца после получения квартиры, она якобы собрала вещи и уехала в село Аренда.
«Предоставленная ей квартира стоит пустой, ключи от нее у женщины», — заключил Антошкин. Чиновник добавил, что из пяти семей, получивших квартиры в поселке Ясная, жить там остались всего две.
Летом 2015 года по территории Сибирского федерального округа прошли сильнейшие лесные пожары. В Иркутской области, Бурятии, Тыве, Хакасии и Забайкальском крае был введен режим ЧС.
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