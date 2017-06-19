Задавшая вопрос Путину будет лечиться в Москве

Спецборт МЧС в ближайшее время доставит онкобольную из Апатитов на лечение в российскую столицу.

Как сообщают СМИ, речь идет о жительнице Мурманской области Дарье Стариковой, которая рассказала российскому президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» о своей беде. Она будет доставлена в Москву. Информацией об этом поделился ТАСС

По словам собеседника вышеназванного агентства, самолет МЧС уже подготовлен к вылету из Мурманска. Он оснащен медицинским модулем и специальным оборудованием, позволяющим оказывать любую высококвалифицированную помощь.