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Задавшая вопрос Путину будет лечиться в Москве
Спецборт МЧС в ближайшее время доставит онкобольную из Апатитов на лечение в российскую столицу.
Как сообщают СМИ, речь идет о жительнице Мурманской области Дарье Стариковой, которая рассказала российскому президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» о своей беде. Она будет доставлена в Москву. Информацией об этом поделился ТАСС.
По словам собеседника вышеназванного агентства, самолет МЧС уже подготовлен к вылету из Мурманска. Он оснащен медицинским модулем и специальным оборудованием, позволяющим оказывать любую высококвалифицированную помощь.
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